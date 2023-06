Onda de calor na Índia deixa ao menos 98 mortos e 450 internados

Uma onda de calor na Índia deixou ao menos 98 pessoas mortas e outras 450 internadas. A condição afeta os estados de Bihar e Uttar Pradesh, no norte do país.



Em Ballia, município mais afetado do Uttar Pradesh, as temperaturas ficaram acima dos 42ºC, o que gerou 54 mortes por desidratação ou patologias prévias que pioraram com o calor, de acordo com a agência de notícias Europa Press.



Desde a última quinta-feira, 15, o hospital local recebeu mais de 400 pessoas em decorrência da onda de calor. Uma equipe de especialistas se dirigiu à cidade de Lucknow para analisar se existe algum tipo de doença respiratória que possa ter contribuído para o agravamento dos sintomas da população.

Segundo a agência de notícias, autoridades locais descobriram que a maioria das pessoas que morreram tinham mais de 60 anos e tinha problemas de saúde preexistentes, que podem ter sido agravados pelo calor intenso.



Na última semana, o Departamento Meteorológico Indiano (IMD) emitiu um alerta vermelho para calor extremo em algumas regiões da Índia, incluindo Uttar Pradesh e Bihar — principais locais afetados. Conforme boletim, a temperatura média está acima dos 44ºC em Uttar Pradesh, sendo que a máxima é de 45,1ºC em Shaykhpura.



No sábado, 17, as autoridades tinham pedido que idosos com mais de 60 anos ficassem em casa durante o dia, já que os meses de abril, maio e junho são os mais quentes na maior parte do país.