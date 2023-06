Famoso ator japonês de 'kabuki' é detido por morte da mãe

Um dos atores de "kabuki" mais famosos do Japão foi detido nesta terça-feira, 27, sob suspeita de ajudar no suicídio de sua mãe, depois que seus pais foram encontrados inconscientes em sua casa em maio, informou a polícia.

Ennosuke Ichikawa "supostamente fez uma mulher de 75 anos tomar comprimidos para dormir em casa e morrer de drogas psicoativas, auxiliando, com isso, a seu suicídio" no mês passado, disse a polícia de Tóquio à AFP.

Ichikawa, de 47 anos, é uma estrela do teatro clássico japonês e já se apresentou em Londres, Amsterdã e na Ópera de Paris. Os serviços de emergência encontraram o pai de Ichikawa, de 76 anos e também ator deste tipo de teatro, junto com a mãe, ambos inconscientes, na casa do artista em Tóquio.

Os dois morreram posteriormente. A polícia também investiga a morte do pai, segundo a imprensa. De acordo com a agência de notícias Jiji, Ichikawa afirmou que iria "seguir meus pais e me matar", em uma possível admissão das acusações. Ele foi encontrado desmaiado em sua casa no mesmo dia, e levado para o hospital, onde foi interrogado.

O suspeito relatou à polícia que sua família falava sobre morrer e renascer e que, por isso, seus pais tomavam remédios para dormir, segundo o canal de televisão NHK. Também foi informado que uma aparente nota de suicídio escrita à mão pelo ator foi encontrada.

Ichikawa, cujo nome verdadeiro é Takahiko Kinoshi, estreou no teatro "kabuki" na década de 1980 e se tornou um dos mais famosos intérprete da arte no país.