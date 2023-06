Alunos da Nova Zelândia exibem gatos mortos para defensores de animais

Uma caça de gatos organizada em uma escola da Nova Zelândia gerou polêmica depois que crianças exibiram felinos mortos diante de defensores dos direitos dos animais e gritaram "carne, carne, carne" no último domingo, 25.

A competição de caça na região de Canterbury provocou polêmica no início do ano ao anunciar que a participação era aberta a menores de 14 anos para matar gatos selvagens. A categoria infantil foi cancelada, mas a disputa de adultos foi mantida com uma série de regras rígidas que também permitiam a caça de javalis, gambás, ratos e veados.

Um grupo de seis ativistas dos direitos dos animais protestou no fim de semana, quando os participantes levaram suas presas para que fossem pesadas. Entre eles estava Sarah Jackson, porta-voz do grupo Christchurch Animal Save, que explicou que os manifestantes foram insultados por crianças que "começaram a gritar repetidamente 'carne' enquanto balançavam gatos mortos".

"Antes disso, havia crianças nos dizendo para comer cenoura e grama e que morreríamos por falta de proteína e ferro", disse Jackson à AFP. "A primeira coisa que vimos ao chegar foram crianças fazendo corridas de revezamento com as carcaças de animais nas costas. Isso incluía leitões, coelhos e gambás", explicou.

Os organizadores disseram à imprensa local que os manifestantes provocaram as crianças e que os críticos da competição não percebem o impacto devastador da vida selvagem no país. A competição foi concebida para arrecadar fundos para uma escola em Rotherham, um pequeno vilarejo no sul da ilha da Nova Zelândia.

O departamento de conservação do país garante que gatos selvagens caçam e matam pássaros ameaçados, além de morcegos e lagartos.