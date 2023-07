Vídeo: passageiro britânico tenta abrir porta de avião e é preso na Europa

Um turista precisou ser contido por passageiros de um voo e foi preso após tentar abrir a porta de um avião da companhia Ryanair, que saía da Croácia com destino à Inglaterra na última sexta-feira, 30. Segundo um dos presentes, o acusado estaria sob efeitos de bebidas ou drogas.

De acordo com passageiros, a aeronava levava diversas pessoas que estavam presentes no Hideout Festival, evento realizado em Zrce, na ilha de Pag, entre os dias 25 e 29 de junho.



Nos vídeos divulgados nas redes sociais, o homem estava alterado, apontando e gritando com as pessoas da aeronave. Pouco antes da decolagem, ele saiu do assento, começou a ameaçar que abriria a porta e correu em direção a saída, quando é contido e jogado no chão.

A polícia croata então foi chamada e os agentes entraram no avião, prederam o homem e o arrastaram para fora da aeronave, segundo o site BNN. Segundo a mídia internacional, o homem é britânico, boxeador e tem 27 anos. Após resistir à prisão, ele foi levado a um hospital e será investigado por agredir um policial croata.

"Este voo de Zadar para Londres (30 de junho) voltou a ficar parado quando um passageiro se incomodou enquanto se preparava para a decolagem. Ele foi removido da aeronave pela polícia local antes do voo continuar com segurança para o aerporto de Londres Stansted", afirmou um representante da Ryanair ao jornal britânico 'The Independent'.

Confira a nota da polícia croata sobre o incidente:

"Os policiais do Departamento de Polícia de Zadar concluíram a investigação criminal contra um cidadão da Grã-Bretanha de 27 anos. Ele está sob suspeita de cometer crimes de coação contra um funcionário e contravenção do art. 6 da Lei dos delitos contra a ordem e a tranquilidade públicas.

Durante o abordagem policial, o suspeito de 27 anos ofereceu resistência ativa durante todo o tempo, o que continuou no curso posterior do tratamento policial, ou seja, durante a investigação perante o tribunal competente, para o qual foi usada coação contra ele.

Devido ao seu estado, foi então encaminhado do tribunal para o hospital e agrediu fisicamente os agentes da polícia na viatura oficial, bem como nas instalações do hospital, tentando machucar-se. Como resultado do exposto, um policial sofreu ferimentos leves.

Após a conclusão da investigação criminal, o suspeito cidadão da Grã-Bretanha, de 27 anos, foi entregue ao supervisor de custódia do Departamento de Polícia de Zadar com um relatório criminal por suspeita de cometer o crime de força contra uma pessoa oficial, que foi submetido ao escritório do procurador do estado competente em Zadar."

*Com informações do IG-Último Segundo