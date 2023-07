Atriz pornô tenta embarcar com cocaína em aeroporto e termina presa

Montevidéu - A ex-atriz pornô uruguaia Mía Etcheverría, de 28 anos, foi presa por suspeita de tráfico internacional de drogas. Segundo o Ministério do Interior do país, ela estava em um grupo de pessoas que levava uma mala com 6,5 kg de cocaína quando tentava embarcar, no último sábado (1º), no Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu, no Uruguai. O destino da droga era a Espanha.

Ainda de acordo com a pasta, Mía foi indiciada como cúmplice de prática criminosa e vai cumprir prisão preventiva de 90 dias. "Ao verificar sua bagagem, foi detectado um fundo duplo em suas duas malas, dentro das quais havia seis pacotes de substância em pó branca em cada uma. Após pesagem, a substância totalizou um peso de 6,5 kg, positivo para a presença de cocaína", informou o Ministério do Interior. Além de Mía, também foram presos mais duas mulheres e um homem.

O advogado da atriz informou que não sabia qual era o conteúdo das malas. Já a acusação sustenta que Mía participou da preparação e da fase final da exportação da cocaína.

A atriz ficou conhecida no Uruguai após entrar para a indústria de conteúdo erótico. Ela foi casada com o ex-jogador de futebol Richard "Chengue" Morales, que jogou em clubes como o Grêmio.