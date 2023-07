Presidentes da Suécia e Turquia discutirão candidatura do país nórdico à Otan

Bruxelas - Os presidentes da Suécia e da Turquia discutirão na próxima segunda-feira (10) sobre a candidatura da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Vilna, na Lituânia, segundo anúncio feito nesta quinta-feira (6) pelo chefe da aliança militar transatlântica, Jens Stoltenberg.



O encontro irá acontecer antes da cúpula da Otan marcada para terça e quarta-feira na capital lituana.



"Estamos trabalhando para uma decisão positiva na cúpula, onde a Turquia deixou claro que está pronta para ratificá-la", disse Stoltenberg em Bruxelas, após se encontrar com os ministros das Relações Exteriores dos dois países.



"Mas ainda temos trabalho a fazer e estamos nisso agora", acrescentou Stoltenberg, cujo mandato acaba de ser prorrogado por um ano, aumentando seu período à frente da Otan para uma década.



"Evidentemente, a ratificação no parlamento turco não acontecerá antes de segunda-feira, mas podemos tomar decisões políticas importantes. Continuaremos trabalhando até segunda-feira", acrescentou.



Durante uma cúpula em Madri no ano passado, a Otan estendeu um convite à Suécia e à Finlândia para aderirem à entidade plenamente - procedimento que requer a aprovação unânime de seus membros.



A Finlândia foi admitida em abril, mas a candidatura da Suécia foi vetada pela Turquia.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa a Suécia de oferecer seu território como refúgio para ativistas designados como "terroristas" pelo governo turco, especialmente membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).



A aliança promoveu contatos nos últimos meses entre as delegações da Turquia e da Síria, no intuito de desobstruir o caminho para a adesão.



O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na quarta-feira que deseja "impacientemente" a adesão plena da Suécia à Otan.



"A Suécia fortalecerá nossa aliança", disse Biden após uma reunião com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson.