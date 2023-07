Putin e fundador do grupo Wagner se reúnem dias após o motim malsucedido

O presidente Vladimir Putin se reuniu em 29 de junho no Kremlin com o líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, cinco dias após o motim abortado, anunciou o Kremlin nesta segunda-feira, 10.

O encontro durou quase três horas, informou o porta-voz da presidência, Dmitri Peskov. A reunião teve a presença de 35 pessoas, incluindo os comandantes e diretores do grupo Wagner.

Putin fez sua "avaliação" das atividades do grupo Wagner no "front" ucraniano e do motim de 24 de junho, quando Prigozhin anunciou que pretendia derrubar a cúpula militar russa. O presidente russo "ouviu as explicações dos comandantes (do grupo Wagner) e propôs alternativas para o futuro", acrescentou o porta-voz.

"Os comandantes (do Wagner) apresentaram sua versão dos fatos. Reiteraram que são partidários incondicionais e soldados do chefe de Estado e comandante em chefe (Vladimir Putin) e afirmaram que estão dispostos a seguir lutando pela pátria", disse Peskov.

O comandante do Estado-Maior russo e comandante das operações militares na Ucrânia, Valeri Guerasimov, um dos grandes alvos dos paramilitares, fez sua primeira aparição pública desde o motim frustrado.

Um vídeo divulgado pelo ministério russo nesta segunda-feira, 10, mostra Guerasimov à frente de uma reunião, na qual é informado sobre uma tentativa do Exército ucraniano de lançar mísseis no domingo contra a Rússia e a Crimeia.

Na reunião, que não teve a data divulgada, o comandante do Estado-Maior das Forças Aeroespaciais russas, Victor Afzalov, disse que três mísseis S-200 ucranianos foram derrubados pela defesa antiaérea, sem provocar vítimas, ou danos.

Russia releases video footage showing top Russian General Gerasimov hearing reports on Ukraine after claims that he was removed from the post of the commander of troops in Ukraine. pic.twitter.com/lQScP7ykJj — Clash Report (@clashreport) July 10, 2023

Guerasimov e o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, foram os alvos diretos da revolução relâmpago liderada por Prigozhin. Desde o motim frustrado circulam boatos sobre mudanças no comando militar, em particular sobre o general Serguei Surovikin, antigo aliado do grupo Wagner.

Surovikin, que permanece como o comandante das forças aeroespaciais e um dos vices de Guerasimov para as operações na Ucrânia, não aparece nas imagens da reunião.