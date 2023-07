Estados Unidos oficializam retorno à Unesco

Paris - Os Estados Unidos voltaram a integrar oficialmente a Unesco, anunciou a instituição nesta terça-feira (11), após a conclusão dos últimos trâmites de reingresso - aprovado no final de junho pelos países membros deste órgão da Organização das Nações Unidas (ONU).



"O retorno dos Estados Unidos à Unesco é efetivo. Voltaram a ser oficialmente um Estado-membro de nossa organização", comemorou em comunicado a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.



A maioria dos países votou a favor, no final de junho, do retorno dos EUA à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), cujo cargo foi abandonado por Washington durante a presidência de Donald Trump (2017-2021).



O país concluiu o processo de aceitação da Ata Constitutiva da Unesco. O Reino Unido, depositário do documento, efetuou o registro posteriormente, segundo um diplomata da organização.



Em outubro de 2017, os Estados Unidos anunciaram a saída da organização devido ao "persistente viés anti-Israel". Essa retirada, acompanhada por Israel, entrou em vigor em dezembro de 2018.



Seu retorno como 194º membro da Unesco ocorre em um cenário de crescente rivalidade com a China, que deseja transformar a ordem internacional multilateral nascida após a Segunda Guerra Mundial.



Dez países se opuseram ao retorno de Washington, entre eles Irã, Síria, China, Coreia do Norte e Rússia.



A volta dos Estados Unidos é um alívio para a instituição, cujo orçamento dependia 22% dos recursos de Washington.