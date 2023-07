Opep eleva previsão de alta na demanda global por petróleo em 2023, para 2,4 milhões de bpd

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou sua previsão de alta na demanda global por petróleo em 2023 em cerca de 100 mil barris por dia (bpd), para 2,4 milhões de bpd, segundo relatório mensal publicado nesta quinta-feira, 13. O ajuste foi atribuído principalmente à maior demanda da China no segundo trimestre.



Para 2024, o cartel estimou pela primeira vez que a demanda mundial crescerá 2,2 milhões de bpd, para um total de 104,25 milhões de bpd.



Apenas a demanda em países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) deverá aumentar cerca de 260 mil bpd no próximo ano, projeta a Opep. Fora da OCDE, a previsão é de avanço de quase 2 milhões de bpd no consumo em 2024.



Fora do grupo



A Opep manteve sua previsão para o aumento da oferta de petróleo entre países fora do grupo em 2023, em 1,4 milhão de barris por dia (bpd). Os países que devem mais contribuir para o incremento da oferta em 2023 são EUA, Brasil, Noruega, Canadá, Casaquistão e Guiana, diz a Opep. Por outro lado, é esperada redução na oferta da Rússia.



Para 2024, o cartel estimou pela primeira vez que a oferta global também crescerá 1,4 milhão de bpd.