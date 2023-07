Políticos brigam após opositor jogar água em premiê de Kosovo

Pristina - Parlamentares em Kosovo protagonizaram uma briga generalizada no Congresso nessa quinta-feira (13), após um deputado da oposição, Mergim Lushtaku, jogar água no primeiro-ministro, Albin Kurti. O premiê falava sobre medidas para diminuir as tensões étnicas no norte do país. A presidente de Kosovo, Vjosa Osmani, condenou a briga.



No vídeo é possível ver que, após o deputado do Partido Democrático de Kosovo jogar água no premiê e em seu vice, Besnik Bislimi, a confusão cresce e outros membros do parlamento, entre oposição e coalizão, se aproximam e ampliam o quebra-quebra. A troca de empurrões, tapas e socos durou até a intervenção da polícia, que também escoltou Albin Kurti até a saída. Após a briga, o presidente do Parlamento, Glauk Konjufca, adiou a sessão por duas horas. "O que aconteceu no Parlamento do Kosovo é inaceitável”, disse.

As tensões no norte de Kosovo se intensificaram recentemente, quando sérvios protestaram contra a posse de prefeitos da etnia albanesa, que venceram as eleições em abril. Ainda que a maior parte da população do país seja de etnia albanesa, totalizando os 90%, os sérvios, que chegam a média dos 5%, são maioria na região norte do país, local dos conflitos dos últimos meses. Em maio, confrontos violentos entre sérvios e policiais deixaram dezenas de pessoas feridas na região; eles exigem a implementação de um acordo firmado há uma década para ter mais autonomia.

Kosovo declarou independência da Sérvia em 2008, quase dez anos depois da Guerra de Kosovo, na qual forças da República Federativa da Iugoslávia, atual Sérvia e Montenegro, e o grupo rebelde albanês de Kosovo, conhecido como Exército de Libertação (KLA), iniciaram um confronto armado que durou de fevereiro de 1998 a junho de 1999. A guerra só chegou ao fim quando a Otan interveio com ataques aéreos, fazendo com que o exército sérvio se retirasse. Embora mais de 10 mil pessoas tenham morrido no conflito, a Sérvia enxerga Kosovo como um estado separatista, não reconhecendo sua independência.