Deputado republicano inclui Threads em investigação sobre redes sociais nos EUA

Washington - O presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes do Estados Unidos, Jim Jordan, enviou, nesta segunda-feira, 17, uma carta ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg, solicitando dados de moderação do aplicativo Threads para incluir na investigação sobre o governo federal americano ter atuado junto com as redes sociais para moderar conteúdo online.



De acordo com a carta, o Comitê quer avaliar como a recém-lançada plataforma Threads pode violar a Primeira Emenda, que rege a liberdade de expressão nos EUA. "Apesar de ter sido lançado há apenas 12 dias, há relatos de que o Threads já está praticando censura, inclusive censurando usuários, mas não oferecendo motivos para recurso", escreveu Jordan.



A intimação pede que Zuckerberg envie os documentos relacionados à moderação de conteúdo no Threads e à relação da Meta com o poder executivo até o dia 31 de julho. "O Threads levanta preocupações sérias e específicas porque foi comercializado como rival do Twitter, de Elon Musk, que enfrentou perseguição política do governo Biden após o compromisso de Musk com a liberdade de expressão", Jordan afirmou na carta.