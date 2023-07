Microsoft e Activision Blizzard estendem acordo até 18 de outubro

A Activision anunciou nesta quarta-feira, 19, que entrou em acordo com a Microsoft para estender o prazo de fusão entre as empresas até 18 de outubro. A decisão ocorre após as empresas conquistarem permissão judicial para a operação nos Estados Unidos e enquanto tentam recorrer da reprovação de órgãos reguladores do Reino Unido Em comunicado, a Activision revelou que a extensão do acordo será realizada em troca de uma taxa mais alta de conclusão. A Microsoft pagará cerca de US$ 3 bilhões a US$ 3,5 bilhões, caso a fusão seja concluída até 29 de agosto deste ano. O valor pode chegar a US$ 4,5 bilhões, caso a transação seja concluída após 15 de setembro deste ano."O acordo também permite que a Activision Blizzard declare e pague um dividendo regular em dinheiro para o ano fiscal de 2023 de até US$ 0,99 por ação, antecipado e não condicionado ao fechamento da transação", afirmou a empresa, em nota.A Activision também informou que a extensão do acordo incluí emendas para os arranjos comerciais com a Microsoft sobre o Xbox, avaliados em até US$ 250 milhões para cada um dos anos fiscais de 2023 e 2024.