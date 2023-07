EUA anunciam novo pacote de R$ 6,2 bilhões de ajuda militar para Ucrânia

Washington - Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (19), um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 1,3 bilhão de dólares (6,2 bilhões de reais, na cotação atual), que inclui sistemas de defesa antiaérea, mísseis antitanque, aviões não tripulados e outros equipamentos.



O pacote faz parte dos esforços de Washington para cobrir todas "as necessidades urgentes da Ucrânia mediante o compromisso de capacidades críticas a curto prazo, assim como a construção da capacidade a longo prazo das forças armadas da Ucrânia", disse o Departamento de Defesa em nota.



A ajuda não chegará imediatamente ao campo de batalha, já que Washington vai adquirir esses equipamentos no mercado ou de seus parceiros, em vez de enviar material que tem entre suas reservas.



No pacote, estão quatro sistemas de defesa antiaérea Nasam e munições para eles, mísseis antitanque TOW, projéteis de artilharia de 152 mm, drones e sistemas antidrones, além de vários veículos.



Os Estados Unidos vêm liderando o suporte de parte da comunidade internacional à Ucrânia e criou uma coalizão de apoio a Kiev após a invasão russa.