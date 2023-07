Autoridades dizem que ataques russos a portos da Ucrânia continuam

A Rússia continua os ataques em áreas portuárias da Ucrânia nesta quinta-feira, 20, após Moscou dizer que os navios que chegam aos portos ucranianos do Mar Negro podem ser considerados alvos militares.Autoridades de Mykolaiv e Odessa relataram cerca de 20 feridos nos ataques. Após a saída da Rússia do acordo de grãos , que garantia embarques globais dos produtos ucranianos, a Ucrânia afirmou que estava estabelecendo uma rota marítima temporária pela Romênia, país vizinho do Mar Negro."Seu objetivo é facilitar o desbloqueio do transporte marítimo internacional na parte noroeste do Mar Negro", disse o ministro interino da Ucrânia para comunidades, territórios e desenvolvimento de infraestrutura, Vasyl Shkurakov, em carta à Organização Internacional de Transporte Marítimo da ONU.