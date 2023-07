Mais de 60% da humanidade está conectada às redes sociais, aponta relatório

Paris - O número de usuários ativos em redes sociais atingiu 4,88 bilhões, o que representa 60,6% da população mundial, de acordo com um relatório trimestral sobre a internet.



Essa estimativa marca um aumento de 3,7% em relação ao segundo trimestre de 2022, explica o estudo realizado pela organização especializada em usos digitais Kepios e publicado pela agência We Are Social e a firma Meltwater.



A alta foi maior do que o crescimento da população mundial, que foi de menos de 1% durante esse período.



A quantidade de pessoas nas redes sociais está se aproximando do número de usuários da internet, que representam 64,5% da população mundial (5,19 bilhões), embora seu crescimento tenha desacelerado significativamente desde a pandemia de coronavírus.



Mais da metade dos usuários dessas plataformas são homens (53,6%), ainda que haja uma margem de imprecisão devido à existência de contas automatizadas ou pessoas que se registram com identidades diferentes.



As disparidades regionais são consideráveis. Apenas uma em cada 11 pessoas usa redes sociais na África Central e Oriental. Na Índia, o país mais populoso do mundo, menos de um terço dos habitantes está registrado em alguma das redes.



O tempo médio de conexão em redes sociais aumentou de dois minutos por dia para uma média de 2 horas e 26 minutos, embora com grandes diferenças, que vão de 3h49 no Brasil a 1h46 na França e menos de uma hora no Japão.



Os usuários estão cadastrados, em média, em mais de sete plataformas.



Entre as mais citadas estão três do grupo Meta (WhatsApp, Instagram e Facebook), seguidas por três aplicativos chineses (WeChat, TikTok e sua versão local Douyin) e por Twitter, Messenger e Telegram.