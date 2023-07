Em Berlim, polícia alemã estende buscas por leoa desaparecida

A polícia da Alemanha estendeu as buscas pela leoa que desapareceu nos arredores de Berlim por mais 24 horas nesta sexta-feira, 21.

Ainda na quinta-feira, 20, as autoridades orientaram que os moradores permaneçam em casa até o animal ser encontrado. Duas pessoas relataram ter visto um felino, que se parecia com um leão, perseguindo um javali na rua na quarta, 19.



O vídeo do momento em que flagraram o animal circula nas redes sociais.

A polícia alemã está pedindo às pessoas perto de Berlim que fiquem dentro de casa depois que um grande felino, que se acredita ser um leão, foi visto



Na busca, os agentes estão mobilizando helicópteros, caçadores e carros blindados. Ainda não se sabe, no entanto, de onde o animal teria vindo, já que zoológicos e circos da região não reportaram o desaparecimento de um felino, afirmou o porta-voz da polícia.