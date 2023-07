Polícia alemã encerra buscas em Berlim após descobrir que leoa era, na verdade, um javali

A polícia de Berlim encerrou as buscas por uma leoa nos arredores da capital alemã nesta sexta-feira, 21, após constatarem que não há vestígios de nenhum felino de grande porte na área. As investigações concluíram que se trata, na verdade, de um javali, animal comum na região dos avistamentos.

"Apesar de uma busca intensiva usando a tecnologia mais recente e cães de busca, nenhuma indicação confiável da presença real de um grande felino foi encontrada nas últimas 24 horas. Nossas buscas foram descontinuadas. Obrigado pelo opoio", escreveu a polícia berlinense em suas redes sociais.

Das @basz_berlin teilt mit, dass trotz intensiver Suche mit modernster Technik und Suchhunden in den letzten 24h keine belastbaren Hinweise auf die tatsächliche Anwesenheit einer Raubkatze erbracht wurden.

Unsere Maßnahmen wurden eingestellt.#Danke für Ihre Unterstützung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 21, 2023

Em entrevista coletiva, Michael Grubert, prefeito de Kleinmachnow, uma cidade a sudoeste de Berlim onde o animal foi avistado, afirmou que "não há nenhuma evidência séria de qualquer outro animal além de um javali". Ele também garantiu que "não há ameaça aguda para a região sul da capital".

Na quinta-feira, 20, a polícia alemã havia pedido que os moradores do sul de Berlim permanecessem em casa após duas pessoas afirmarem terem visto a suposta leoa perseguindo um javali em uma rua. Inclusive com a dupla registrando o suposto ataque e deixando as imagens circularem pelas redes sociais.

A polícia alemã está pedindo às pessoas perto de Berlim que fiquem dentro de casa depois que um grande felino, que se acredita ser um leão, foi visto



pic.twitter.com/NyCVmMGd2Y — Prof° Fernando Carlos (@profgeofernando) July 20, 2023

Segundo as autoridades locais, drones, helicópteros e câmeras termográficas foram utilizadas na operação. Além disso mais de 200 pessoas, entre policiais, veterinários e caçadores especialistas na fauna local, foram mobilizados. Zoológicos, circos e abrigos de animais também foram consultados para saber sobre uma possível fulga recente de algum animal.

Leão morto em Leipzig



Em 2016, as autoridades alemães precisaram lidar com outro problema envolvendo felinos de grande porte. Na época, uma dupla de leões de Etosha, originários da Namíbia e com apenas um ano de idade, escapou da instalações de um zoológico em Leipzig e precisou ser recapturada. Um dos animais, chamado Majo, conseguiu ser tranquilizado, mas o outro, batizado de Motshegetsi, mostrou resistência e acabou sacrificado.



Ambos estavam na cidade alemã a apenas um mês, vindos da Basileia, na Suíça. "Este é um final muito triste, que eu não desejava que tivesse acontecido, mas que neste caso tínhamos de ter como prioridade a segurança pessoal”, lamentou o diretor do zoo, Jörg Junhold.