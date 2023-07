Biden indicará primeira mulher para comandar a Marinha dos Estados Unidos

Washington - O presidente Joe Biden anunciou nesta sexta-feira (21) que irá propor a almirante Lisa Franchetti para liderar a Marinha dos Estados Unidos, o que a tornaria a primeira mulher a ocupar o cargo e a fazer parte do Estado-Maior Conjunto.



"Franchetti traz 38 anos de dedicado serviço à nossa nação como oficial comissionada, incluindo seu atual cargo de vice-chefe de operações navais", disse Biden em um comunicado.



"Ela é a segunda mulher a alcançar a patente de almirante quatro estrelas na Marinha dos Estados Unidos e, quando confirmada, fará história novamente como a primeira mulher a ocupar o cargo de Chefe de Operações Navais e do Estado-Maior Conjunto", acrescentou.



Franchetti serviu em uma série de embarcações de superfície.



Ela foi subcomandante das forças navais dos Estados Unidos na Europa e também na África, além de vice-chefe de operações navais para desenvolvimento de combate. Em setembro de 2022, assumiu o cargo de vice-chefe de operações navais.



O almirante Mike Gilday concluirá seu mandato de quatro anos como chefe da Marinha no próximo mês, mas não está claro se Franchetti será confirmada pelo Senado a tempo.



O senador republicano Tommy Tuberville bloqueou mais de 200 nomeações para cargos militares de alto escalão em protesto contra a decisão do Pentágono de ajudar as tropas que precisam viajar para realizar abortos ou outros serviços de saúde reprodutiva que não estão disponíveis em seus locais de destino.



Biden apontou Tuberville no comunicado, afirmando que atrasar a aprovação dos indicados "não é apenas errado, é perigoso".