'Implementando rigorosamente', diz China sobre aplicação das resoluções da ONU sobre a Coreia do Norte

A China garantiu que está aplicando "estritamente" as resoluções das Nações Unidas sobre a Coreia do Norte, depois que os países ocidentais pediram a Pequim que expulsasse de suas águas petroleiros suspeitos de abastecer o regime de Pyongyang.

A China "está implementando rigorosamente as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e cumprindo seriamente suas obrigações internacionais", disse o porta-voz de sua embaixada na ONU.

Também pediu aos "atores relevantes" que implementem as resoluções da ONU sobre a Coreia do Norte, "especialmente as disposições relacionadas à retomada do diálogo, ao reforço dos esforços diplomáticos e à promoção de uma solução política".

A mensagem responde a uma carta conjunta assinada pelos embaixadores na ONU dos países do G7, União Europeia, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

Nesta carta da semana passada, os diplomatas expressaram preocupação com "a presença repetida de vários petroleiros" usando as águas territoriais chinesas como um porto seguro para facilitar o comércio de produtos petrolíferos sancionados" para a Coreia do Norte.

O país comunista está sujeito a sanções da ONU desde 2006 por suas armas e programa nuclear. Em 2017, foram aprovadas sanções adicionais relacionadas à importação de petróleo bruto.