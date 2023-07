Vilão de 'Marimar', Alfonso Iturralde morre aos 74 anos

Rio - Morreu na noite desta segunda-feira, o ator mexicano Alfonso Iturralde, conhecido como um dos vilões de "Marimar", estrelada por Thalia e exibida no SBT. Aos 74 anos, o artista não teve a causa do óbito divulgada, mas enfrentou recentemente um câncer de próstata, diagnosticado em 2019. A Associação Nacional de Atores do México confirmou a informação e lamentou a perda.

"A AndiMexico comunica a morte do intérprete Alfonso Iturralde. Com uma extensa carreira no cinema, teatro e televisão, é lembrado por sua participação em novelas como Rebelde, A Força do Destino e Marimar. Descanse em paz", informou a Associação.

O mexicano também foi pai de quatro filhos: Alpha Iturralde, Serena Iturralde, Adam Iturralde, e Danna Iturralde. Em uma rede social, a mãe das duas filhas mais velhas, lamentou a morte. “Olá bom dia, hoje quero compartilhar que Alfonso Iturralde faleceu ontem à noite... E quero agradecer ao nosso Pai por sua vida e pelas filhas maravilhosas que meu deu através dele... Rogo ao Senhor por toada a família Iturralde Avil. Que Ele te encha de paz e te abençoes, assim como todos nós", escreveu Rosalba Brambila Alexander.