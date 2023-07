James Webb captura imagem surpreendente de par de estrelas em formação

Washington - O telescópio James Webb capturou imagens em alta resolução de duas estrelas jovens em formação que estão a cerca de 1.470 anos-luz de distância da Terra. Os registros foram compartilhados nesta quarta-feira (26) pela Nasa.



Os corpos celestes foram identificados como Herbig-Haro 46 e Herbig-Haro 47 e estão na região alaranjada da imagem detalhadamente capturada pelo supertelescópio.



"Webb pode revelar tantos detalhes em Herbig-Haro 46/47 por dois motivos: o objeto está relativamente próximo da Terra e a imagem de Webb é composta por várias exposições, o que aumenta sua profundidade", destaca a Nasa em comunicado.



De acordo com a Nasa, as estrelas estão localizadas no centro de discos de gás e poeira que estão alimentando-as e auxiliando no seu processo de ganho de massa. O par de estrelas vem sendo estudado pelos cientistas desde a década de 50.



Os detalhes mais surpreendentes registrados pelo Webb estão, na verdade, ao redor das Herbig-Haro 46/47, onde estão localizados gases e poeira ejetadas pelas estrelas ao longo de milhares de anos e ganham coloração vibrante.



Também e possível observar uma nuvem azul localizada ao redor do centro mais ativo de ações das estrelas. Ela também é composta por poeira e gás, contudo, o conteúdo gasoso é mais denso nesta região chamada de "nebulosa".



"Ao longo de milhões de anos, as estrelas em Herbig-Haro 46/47 se formarão completamente, limpando a cena dessas ejeções fantásticas e multicoloridas, permitindo que as estrelas binárias ocupem o centro do palco contra um fundo repleto de galáxias", ressalta a agência espacial.