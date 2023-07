Zelensky visita catedral bombardeada pela Rússia em Odessa

Kiev - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, visitou nesta quinta-feira (27), durante viagem a Odessa (sul), a catedral da Transfiguração, danificada no domingo durante um bombardeio russo.



"Volodimir Zelensky inspecionou a destruição na catedral da Transfiguração causada pelos recentes bombardeios maciços russos contra infraestruturas civis e o centro histórico de Odessa", indicou a Presidência ucraniana em comunicado.



"O chefe de Estado foi informado do alcance da destruição da igreja e de seu estado atual", bem como sobre as possibilidades de reconstrução, acrescentou a Presidência ucraniana.



Segundo a nota, "o altar foi totalmente destruído, e a estrutura de suporte do edifício sofreu danos".



O templo cristão ortodoxo, no centro de Odessa, ficou gravemente danificado no domingo, durante uma série de bombardeios das forças russas.



A catedral foi construída no final do século XVIII, no período czarista, e destruída pelos soviéticos em 1936, nos anos de Stalin. Depois, foi reconstruída no início dos anos 2000 graças a doações, e consagrada em 2010 pelo patriarca da Igreja Ortodoxa russa, Kirill.



O Kremlin negou ter atacado o edifício e disse que o dano no templo foi causado pelos mísseis antiaéreos ucranianos, disparados para interceptar os projéteis russos lançados contra Odessa.