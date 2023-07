Rússia diz ter interceptado dois mísseis ucranianos em seu território

Moscou - A Rússia anunciou, nesta sexta-feira (28), que derrubou dois mísseis ucranianos sobre o sudoeste de seu território e que os destroços do primeiro deixaram ao menos 15 pessoas levemente feridas em uma cidade perto da fronteira com a Ucrânia.



"O regime de Kiev realizou um ataque terrorista contra a infraestrutura residencial na cidade de Taganrog usando um míssil de defesa aérea S-200 convertido em uma versão de ataque", disse o Ministério da Defesa russo no Telegram.



"Os sistemas de defesa aérea russos detectaram o míssil ucraniano e o interceptaram durante o voo", acrescentou o ministério, afirmando que os destroços "caíram no território de Taganrog".



Segundo Vasili Golubev, governador da região de Rostov-no-Don, onde está localizada esta cidade de 250 mil habitantes, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas próximo a um café na cidade russa de Taganrog, perto da Ucrânia.



"Neste momento, 15 pessoas (...) ficaram levemente feridas ao receber estilhaços de vidro", acrescentou o governador no Telegram. Ele havia dito inicialmente que um foguete "provavelmente explodiu no centro de Taganrog".



Em seguida, o exército russo disse ter derrubado um segundo míssil perto de Azov, cerca de quarenta quilômetros a leste de Taganrog, sem causar vítimas. "Os restos do míssil ucraniano derrubado caíram em uma área deserta", afirmou no Telegram.



Taganrog situa-se a cerca de cinquenta quilômetros da fronteira com a Ucrânia, na estrada que conduz ao porto de Mariupol, ocupado pelas forças russas após um cerco devastador em 2022.