'Duvido que esteja de férias', diz secretário americano sobre presença russa na Coreia do Norte

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse neste sábado, 29, que os Estados Unidos acreditam que o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, está na Coreia do Norte para garantir o fornecimento de armas para a invasão da Ucrânia.

O ministro russo viajou esta semana para Pyongyang, onde participou de cerimônias que marcaram o 70º aniversário do armistício da Guerra da Coreia e visitou uma exposição de defesa com o líder norte-coreano Kim Jong Un.

"Duvido muito que ele esteja lá de férias", disse Blinken a repórteres durante uma visita à Austrália.

"Vemos que a Rússia está procurando desesperadamente por apoio, por armas, onde quer que as encontre, para continuar realizando sua agressão contra a Ucrânia", disse ele.

"Vemos isso na Coreia do Norte, vemos isso também no Irã, que forneceu à Rússia muitos drones que usa para destruir a infraestrutura civil e matar civis na Ucrânia", acrescentou.

A Rússia é uma aliada de longa data da Coreia do Norte e uma das poucas nações com as quais o país mantém relações amistosas.