Na França, polícia liberta dois homens presos por suposto estupro de uma turista mexicana

A polícia francesa libertou dois homens detidos por suspeita de estupro coletivo de uma turista mexicana perto da Torre Eiffel, em Paris, anunciaram os promotores neste sábado, 29. Ambos foram presos na quinta-feira-feira, 28, como parte da investigação no Champ de Mars, o parque ao pé do famoso monumento.

"No estado atual da investigação, suspendemos as duas detenções", disse a promotoria. "A investigação está em andamento", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Segundo o jornal Le Parisien, a jovem de 27 anos foi vítima de um grupo de cinco homens. A promotoria não confirmou essa informação.

O Champ de Mars é uma longa esplanada arborizada ao lado da Torre Eiffel e é muito popular entre turistas e moradores. Ao contrário da maioria dos parques de Paris, que fecham durante a noite, o Champ de Mars é acessível 24 horas por dia.

Será um local-chave durante os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris, já que as competições de vôlei de praia acontecerão aos pés da Torre Eiffel, enquanto o judô e a luta livre acontecerão na Arena Champ de Mars, um espaço efêmero, no outra ponta do parque.

O suposto ataque aumentou a pressão sobre a prefeita de Paris, Anne Hidalgo (socialista), para fechar a esplanada durante a noite por questões de segurança.

"Quantas agressões sexuais e estupros Anne Hidalgo espera [que aconteçam] antes de concordar em fechar o Champ de Mars à noite para que parisienses e turistas estejam seguros?", reagiu Rachida Dati na rede social X (antigo Twitter), líder local do partido conservador Os Republicanos (oposição) e prefeita do VII distrito da capital, onde fica a torre Eiffel.