Líder do Grupo Wagner diz estar pronto para aumentar contingente na África

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que os mercenários estão prontos para aumentar a presença na África, em entrevista a uma mídia local nesta semana.



"Não estamos reduzindo (nossa presença), aliás, estamos prontos para aumentar nossos vários contingentes", disse Prigozhin à agência de notícias africana Afrique Media, sediada em Camarões, segundo a Reuters .



Na ocasião, o chefe do grupo disse que o Wagner está cumprindo com todas as suas obrigações no continente e que aprofundar ainda mais as relações com os países africanos.Ao lado da Rússia, o Grupo Wagner lutou em diversos combates na guerra na Ucrânia , iniciada em fevereiro do ano passado. O grupo, no entanto, foi questionado quando os mercenários fizeram uma tentativa de rebelião contra o Kremlin no mês passado Depois disso, a Rússia afirmou que o líder deixaria o país para ir a Belarus , onde alguns combatentes começaram a treinar forças bielorrussas. Prigozhin, porém, foi visto em São Petersburgo durante uma cúpula Rússia-África nesta semana.À agência de notícias, o chefe do grupo disse que um novo contingente de forças do Wagner havia chegado recentemente à República Centro-Africana, antes de um referendo constitucional em 30 de julho que poderia levar o presidente da República Centro-Africana, Faustin-Archange Touadera, a estender seu mandato.