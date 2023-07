Caminhoneiro afirma ter nascido com dois pênis: 'Usava os dois'

Los Angeles - Um motorista de caminhão americano, que afirmou ter nascido com dois pênis, ganhou destaque nas redes sociais após a entrevista concedida ao canal do Youtube 'Soft White Underbelly' viralizar. Identificado apenas como Tank, ele revelou a rara condição genética, conhecida como difalia, mas não apresentou exames que comprovassem sua história.

"Eu tinha dois pênis e usava os dois para sexo... As mulheres não acreditavam quando eu dizia a elas que tinha dois pênis, mas depois eu as levava para uma sala e elas viam", disse, em trecho da entrevista.

Morador de Los Angeles, Califórnia, o caminhoneiro contou como conviveu com a malformação congênita. que ocorre em menos de uma a cada um milhão de crianças nascidas vivas durante 25 anos. A estimativa é que ela afete ao menos mil homens e meninos nos Estados Unidos, que tem uma população de cerca de 333 milhões.



A medicina diagnostica o quadro de difalia em pessoas que possuem duplicação do órgão sexual masculino, que vão de duas glandes até dois pênis formados. Tank afirma que seus dois órgãos eram funcionais. A maioria das crianças nascidas com a condição é submetida a cirurgias corretivas ainda na primeira infância.



Tank passou pelo procedimento para a remoção de um dos órgãos genitais. Entretanto, garantiu que esta não é a única condição rara de órgãos sexuais masculinos da família. Ele afirmou que seu filho tem um pênis de 25 centímetros, que um tio também nasceu com difalia e que seu pai tinha um saco escrotal maior do que o normal: "Semelhante ao de um touro".