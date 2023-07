Polônia alerta para ataque do grupo Wagner no seu território

Mais de 100 mercenários do Wagner, grupo comandado por Yevgeny Prigozhin, estão se deslocando em direção ao corredor de Suwalki, trecho da fronteira entre Polônia e Lituânia que separa Belarus e o enclave russo de Kaliningrado. A informação foi divulgada pelo primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, no sábado, 29.



"Agora a situação é ainda mais perigosa. Temos informações segundo as quais mais de 100 mercenários do grupo Wagner se dirigiram em direção ao corredor de Suwalki perto de Grodno, em Belarus", declarou o líder em entrevista à imprensa local.

Segundo ele, o movimento é "um passo em direção a um ataque híbrido ao território polonês".



Morawiecki também indicou que os mercenários "provavelmente estarão disfarçados de guardas da fronteira bielorrussa e ajudarão migrantes clandestinos a entrar no território da Polônia. "Vão tentar infiltrar o país, disfarçados de migrantes clandestinos", disse.



A área do corredor de Suwalki, que tem cerca de 70 quilômetros de extensão, é considerada um ponto fraco do território da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), especialmente pela ligação com Belarus, um dos principais países aliados do governo de Vladimir Putin.