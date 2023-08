Papa celebra via crucis diante de uma multidão na Jornada Mundial da Juventude

Lisboa - O Papa Francisco celebrou uma via crucis diante de 800 mil peregrinos na tarde desta sexta-feira (4) em Lisboa, durante o terceiro dia de sua visita a Portugal para o grande encontro de católicos na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).



Como já ocorreu na quinta-feira, o pontífice de 86 anos percorreu no "papamóvel" os arredores do parque Eduardo VII, no centro da capital portuguesa, aclamado por milhares de jovens fiéis que cantavam "Esta é a juventude do Papa!" e agitavam bandeiras coloridas de inúmeros países.



Apesar de ter sido submetido a uma importante operação no abdômen há dois meses, e de se deslocar em cadeira de rodas ou apoiado em uma bengala, o pontífice se mostra sorridente e em boa forma em Lisboa.



O "papamóvel", rodeado por um cordão de seguranças, parou diversas vezes para saudar os fiéis e benzer vários bebês.



Desses extensos jardins com vista para o Tejo, Francisco depois presidiu a via crucis, uma recriação das etapas da crucificação e morte de Jesus.



Durante essa cerimônia, houve depoimentos de jovens, música e uma atuação artística das diferentes alturas que compõem o grande palco azul instalado para a JMJ.



Aproximadamente 800 mil pessoas assistiram ao ato, segundo as estimativas das autoridades locais.



"A cada momento que nos encontramos com o Santo Padre é uma emoção que nos motiva a seguir na fé", afirmava Pedro Puac, um peregrino vindo da Guatemala que passou várias horas esperando debaixo do sol para ver o primeiro pontífice latino-americano passar.



Mais cedo, o jesuíta argentino almoçou em companhia de dez jovens de diferentes nacionalidades na nunciatura apostólica, equivalente à embaixada do Vaticano em Portugal, onde Francisco está hospedado desde sua chegada ao país.



Sua agenda desta quinta começou com a confissão de uma jovem guatemalteca, um espanhol e um italiano, antes de dar um breve discurso para os representantes das obras de caridade.



Desde sua aterrissagem em Portugal na quarta-feira, o papa abordou vários temas nos inúmeros eventos da JMJ, como ecologia, a guerra na Ucrânia e a dor das vítimas de abusos sexuais a menores por parte dos membros da Igreja.



Esse multitudinário encontro internacional foi criado por João Paulo II em 1986 e é composto por diferentes atos festivos, culturais e espirituais.



Na manhã de sábado, Francisco vai à cidade de Fátima (centro), um dos santuários mais frequentados no mundo.