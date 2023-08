Nos EUA, motorista bate em bueiro e acerta carro no segundo andar de residência

Um carro foi lançado no ar e atingiu o segundo andar de uma casa em Decatur Township, cidade localizada na Pennsylvania, Estados Unidos, no último domingo, 6. Apesar da cena de destruição, com a parte superior da residência bastante comprometida, o corpo de bombeiros informou que conseguiu estabilizar a estrutura e não há riscos de desabamento.

No meio dos escombros, o motorisa do Toyota Corolla foi encontrado ferido pelos socorristas e levado ao hospital de Geisinger Lewistown, mas não há informações sobre o estado de saúde. Já os moradores foram examinados no local e liberados sem maiores ferimentos.

Os bombeiros acreditam que o veículo atingiu um pequeno bueiro ao lado da entrada da casa. Isso fez com que o carro decolasse e batesse no segundo andar. A polícia estadual da Pennsylvania considera a possibilidade da batida ter sido intencional e abrirá uma investigação para saber as exatas circustância do episódio.