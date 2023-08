Rússia sofre nova rodada de sanções do Reino Unido

O Reino Unido anunciou, nesta terça-feira, 8, uma nova rodada de sanções em resposta à invasão russa da Ucrânia , dirigidas a suprimentos militares russos no exterior.

Foram afetadas pela medida do Ministério britânico das Relações Exteriores 25 pessoas e empresas, 22 delas localizadas fora da Rússia, principalmente na Turquia, no Irã (pelo fornecimento de drones), em Dubai e em Belarus. A lista inclui três empresas russas que importam equipamentos eletrônicos.

O cidadão eslovaco Ashot Mkrtychev foi sancionado "por seu envolvimento em uma tentativa de acordo de fornecimento de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia", disse o ministério em um comunicado.

Já o suíço Anselm Oskar Schmucki entrou na lista por prestar serviços financeiros, por meio da empresa DuLac Capital, que opera na Rússia.

"As sanções históricas anunciadas (nesta terça-feira) reduzirão ainda mais o arsenal da Rússia e apertarão o cerco sobre as cadeias de suprimentos que sustentam a indústria de defesa de Putin", disse o chefe da diplomacia britânica, James Cleverly, no comunicado.

"Aqueles que apoiam a máquina militar russa não têm onde se esconder", acrescentou.