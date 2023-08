Quem era Fernando Villavicencio, presidenciável assassinado no Equador

O candidato à Presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi morto com três tiros na cabeça ao deixar um comício em Quito nesta quarta-feira, 9. O jornalista e ativista ficou marcado pela sua luta em questões de transparência, liberdade de imprensa e direitos humanos.

Momento em que Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, é assassinado em Quito, capital do país.



Seu trabalho ganhou destaque no cenário político e midiático do Equador, onde ele se tornou uma voz crítica e incisiva em relação ao governo e às políticas públicas.



Nascido em 1976, Villavicencio dedicou sua carreira ao jornalismo investigativo e à denúncia de casos de corrupção e abusos de poder. Ele ficou conhecido por ter sido um dos fundadores do portal de notícias "La Fuente", onde realizou investigações jornalísticas de grande impacto.



Fernando se destacou por sua atuação em casos que envolviam altos funcionários do governo equatoriano. Suas investigações frequentemente abordavam temas sensíveis, como o uso de recursos públicos, nepotismo e possíveis irregularidades em contratos estatais. Seu trabalho contribuiu para lançar luz sobre questões obscuras e fomentar debates sobre transparência no país.



No entanto, a determinação de Villavicencio em expor a corrupção e a má gestão governamental também lhe renderam perseguições. Ele foi alvo de processos judiciais e acusações por parte das autoridades equatorianas, o que gerou preocupações sobre sua segurança e liberdade de expressão.



Em 2013, Villavicencio foi acusado de divulgar informações confidenciais sobre a exploração petrolífera no país. Ele alegou que as acusações eram uma tentativa de silenciar suas denúncias e impedir sua atuação como jornalista investigativo. A situação chamou a atenção de organizações de direitos humanos e defensores da liberdade de imprensa, que denunciaram o caso como uma violação da liberdade de expressão.

Repercussão Internacional



A perseguição enfrentada por Villavicencio chamou a atenção da comunidade internacional e gerou preocupações sobre o estado da liberdade de imprensa no Equador. Organizações como a Anistia Internacional e o Comitê para a Proteção dos Jornalistas se manifestaram em defesa do jornalista e instaram o governo equatoriano a garantir sua segurança e respeitar seus direitos.



O jornalista passou a ser tratado como um adversário do ex-presidente Rafael Correa. Em 2014, chegou a ser condenado a 18 meses de prisão por injúria por ter dito que Correa ordenou a invasão de homens armados em um hospital da polícia.



Fernando se mudou para o Peru após conseguir exílio político. Anos depois, retornou para o Equador e ingressou na política.

Em 2021, foi eleito deputado pelo partido Aliança Honestidade, se tornando um dos parlamentares mais conhecidos do Equador.



Em setembro do ano passado, houve um atentado em sua casa. Apesar do crime, poucos políticos equatorianos prestaram solidariedade ao jornalista.



Em maio, o presidente Guilherme Lasso convocou novas eleições presidenciais e também para o legislativo, o que permitiu Villavicencio anunciar sua candidatura, tendo como vice a ambientalista Andrea González.