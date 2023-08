Para 2023 e 2024, Opep mantém previsão de alta na demanda global por petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua previsão de alta na demanda global por petróleo em 2023, em 2,4 milhões de barris por dia (bpd). A expectativa faz parte do relatório mensal publicado nesta quinta-feira, 10, pela organização.



Para 2024, a Opep também manteve a projeção, de crescimento em 2,2 milhões de bpd.



Já a oferta da commodity fora do cartel para 2023 deve aumentar em 1,5 milhão de bpd, uma revisão de 100 mil para cima ante o relatório do mês anterior. "Espera-se que os principais impulsionadores do crescimento da oferta de líquidos para 2023 sejam os EUA, Brasil, Noruega, Casaquistão, Guiana e China, enquanto o maior declínio é esperado da Rússia."



Para 2024, entretanto, a projeção de oferta fora da Opep ficou inalterada em 1,4 milhão de bpd, destacando a produção dos EUA, Canadá, Guiana, Brasil, Noruega e Casaquistão.



A organização ainda anunciou que sua produção de petróleo recuou 836 mil bpd em julho, a 27,31 milhões de bpd.



PIB



Também em seu relatório mensal, a Opep revisou para cima sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2023, de 2,6% para 2,7%. Para 2024, também houve revisão, de 2,5% para 2,6%.



Para este ano, a Opep também mudou sua projeção de crescimento dos EUA, de 1,4% para 1,8%. A previsão do avanço do PIB norte-americano de 2024 ficou inalterada em 0,7%.



Já da zona do euro, a revisão foi para baixo, de 0,7% para 0,6% neste ano. Para o ano que vem, o cartel reafirmou a previsão de alta de 0,8% na região da moeda comum.



No caso da China, o cartel segue prevendo expansão de 5,2% em 2023 e de 4,8% em 2024.