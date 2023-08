Equador: candidata a deputada é ferida em ataque que matou político

Uma candidata a deputada do Equador também ficou ferida durante o ataque que assassinou a tiros Fernando Villavicencio , de 56 anos, que concorria à presidência do país, na quarta-feira, 9.Gisella Molina foi internada na Clínica da Mulher, hospital mais próximo do local onde ocorreu o atentado e para onde Villavicencio também foi encaminhado. No local, foi constatado o óbito do candidato, que foi baleado na cabeça enquanto deixava um comício político em Quito, capital equatoriana.