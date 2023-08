Rússia convida Brasil para conferência de segurança e exclui potências ocidentais

Moscou - A Rússia vai promover uma conferência internacional de segurança na próxima terça-feira (15), em Moscou. De acordo com informações divulgadas pela organização do evento, potências ocidentais não foram convidadas para participar do evento que vai reunir países do Oriente Médio, África, Leste Europeu e América Latina.



O Brasil foi convidado para o evento, mas ainda não há informações se confirmou a presença. Outros países da América Latina, como Chile, Equador, Argentina, Venezuela e Uruguai também foram convidados. Segundo a mídia estatal chinesa, o ministro da Defesa Li Shangfu participará do evento.



O evento acontece a três dias da cúpula do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. O encontro tem o objetivo de estreitar laços entre os três países e discutir questões militares e exercícios conjuntos anuais diante das desavenças dos três contra a China e a Coreia do Norte.