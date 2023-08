Homem é preso após saltar de paraquedas na Torre Eiffel

Um "alpinista experiente" escalou a Torre Eiffel nesta quinta-feira, 17, antes de saltar de paraquedas deste monumento emblemático de Paris e ser preso, segundo várias fontes.

O homem entrou no monumento pouco depois das 05h00 (00h00 no horário de Brasília), quando ainda estava fechado, e foi rapidamente detectado, informou a empresa gestora do local, SETE, em comunicado.

O alpinista escalou o pilar leste com uma mochila, disse uma fonte policial. Enquanto as forças de segurança tentavam detê-lo neste monumento de 330 metros de altura, o homem realizou um salto BASE com um paraquedas a partir de um ponto fixo.

Após pousar no estádio Émile Anthoine, ele foi preso e levado para a delegacia por colocar em risco a vida de outras pessoas, segundo a fonte policial.

A SETE lamentou que este tipo de ações "irresponsáveis" coloque em perigo as pessoas que trabalham nesta estrutura visitada por 5,9 milhões de pessoas em 2022.

O monumento registrou outras perturbações nos últimos dias.