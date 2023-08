Homem morre tentando proteger cachorro de incêndio no Havaí

Um homem tentou salvar o cachorrinho de seu vizinho e melhor amigo das chamas, mas infelizmente ambos acabaram mortos. A notícia que está comovendo pessoas em todo o mundo aconteceu no Havaí, que está sendo devastado por um incêndio florestal de grandes proporções já causou a morte de mais de 100 pessoas e incontáveis animais.As informações são do jornal The Mirror. Franklin Trejos era natural da Costa Rica e um grande amigo de Geoff Bogar, dono do cãozinho da raça Golden Retriever, Sam. Eles eram amigos há 35 anos e durante o incêndio na cidade de Lahaina, no condado de Maui, Franklin e Geoff (um capitão aposentado dos bombeiros) ficaram para trás na tentativa de ajudar outras pessoas.