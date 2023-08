Em Londres, Hacker é condenado após ameaçar produtora de GTA

Um britânico de 18 anos foi julgado em Londres, nesta quarta-feira, 23, por uma sequência de importantes atos de ciberpirataria, incluindo o da editora do popular videogame "Grand Theft Auto" (GTA), que complicou seriamente seu lançamento.

Arion Kurtaj, de 18 anos, e um adolescente, de 17, que também foi julgado em Londres, faziam parte do grupo de hackers Lapsus$, de acordo com a acusação.

Nesta quarta, após dois meses de julgamento, Kurtaj foi considerado responsável por 12 crimes, incluindo ciberpirataria, chantagem, fraude e resistência à autoridade. De acordo com a acusação, ele ameaçou a Rockstar Games, editora do GTA, de "vazar o código-fonte roubado da sequência do GTA em fóruns da Internet".

Em setembro de 2022, a página especializada PC Gamer revelou a publicação de um arquivo com cerca de 90 vídeos de GTA VI em fóruns de jogadores. Usando o pseudônimo "teapotuberhacker", o hacker prometeu "vazar mais informações em breve".

Rockstar Games teve um mau momento com esse caso, ao ver arruinada sua estratégia de lançamento do jogo, uma máquina de fazer dinheiro tão popular quanto criticada por sua violência.

Vários psicólogos consideraram que Kurtaj não estava em condições de ser considerado culpado ou inocente, pelo que o júri teve apenas de estabelecer se ele havia cometido os crimes acusados.

O adolescente julgado, também do grupo de hackers Lapsus$, foi considerado culpado de hackear o fabricante de processadores Nvidia em fevereiro de 2022, antes de ameaçar publicar na Internet a propriedade intelectual da empresa.

O jovem, cujo nome não pode ser divulgado por motivos legais, foi declarado culpado de fraude, chantagem e pirataria informática. Também foi acusado de invadir as operadoras de telecomunicações BT e EE. O jovem de 17 anos foi considerado inocente dessas acusações.

Nenhum dos dois testemunhou no julgamento. As sentenças serão proferidas posteriormente.