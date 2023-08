Durante Jornada Mundial, Papa Francisco lamenta 'atitude reacionária' na Igreja dos EUA

O papa Francisco lamentou "a forte atitude reacionária" que impera entre alguns católicos dos Estados Unidos, por sua resistência a implementar mudanças na Igreja, segundo seus comentários divulgados nesta segunda-feira, 28, em uma revista.

O pontífice, de 86 anos, fez as declarações durante um encontro com jesuítas na Jornada Mundial da Juventude celebrada em Lisboa em 5 de agosto. Porém, a revista Civilta Cattolica as publicou apenas nesta segunda.

Durante o encontro, um jesuíta perguntou ao papa sua opinião sobre as críticas de alguns católicos americanos a sua liderança e sobre o que consideram como posições pouco rígidas contra homossexuais e divorciados.

"Está comprovado que a situação não está fácil nos Estados Unidos: há uma atitude reacionária muito forte", contestou Francisco.

"Gostaria de lembrar a essas pessoas que o 'retrocesso' é inútil e que devemos entender que há uma evolução correta na compreensão de questões de fé e de moral(...)", afirmou.

O pontífice citou a escravidão como exemplo. "Alguns pontífices a toleraram, mas hoje as coisas são diferentes", disse.

"Quando retrocedemos, criamos algo fechado, desconectado das raízes da Igreja e perdemos a sabedoria da revelação", continuou.

Deste modo, "perdemos a verdadeira tradição e recorremos às ideologias em busca de apoio", assegurou.

O papa insistiu que a Igreja deve estar aberta a todos. "Precisamos de muita sensibilidade e criatividade para acompanhar as pessoas espiritual e pastoralmente. Porém, todos, todos, todos estão convidados a viver na Igreja: nunca se esqueçam", afirmou.