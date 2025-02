Casal é condenado por deixar filha bailarina de 17 anos 'esquelética'

Um casal foi condenado à prisão no Tribunal Distrital de Perth, Austrália, por negligenciar sua filha bailarina e limitar sua alimentação. Segundo relato obtido pela "CNN", em uma ida ao hospital, a garota, na época com 17 anos, estava esquelética e pesava apenas 27,3 kg. Ela estava tão desnutrida que corria risco de parada cardíaca e morte.



A defesa dos acusados afirmou que os pais não repararam que ela estava doente, versão contestada pela juíza Linda Black, responsável pelo caso. "Parece que todos no mundo que tiveram a oportunidade de interagir com ela entenderam que ela estava gravemente desnutrida, exceto as duas pessoas que prometeram amá-la", disse, em sentença no último mês de janeiro.



Os investigadores também descobriram que o casal falsificou a certidão de nascimento da garota, para que ela tivesse dois anos a menos, uma idade mais compatível com o peso.



A denúncia foi realizada pelos professores de ballet da jovem, que repararam no quanto ela estava magra. Agora com 20 anos, ela pede às autoridades para que a decisão seja revertida e implora para que os juízes os libertem.



De acordo com a notícia, publicada no último sábado (15), os pais também não permitiram que a filha crescesse de forma adequada. Mesmo no final da adolescência, ela assistia programas infantis na televisão. Não havia nada "nem remotamente apropriado para a idade" na casa da família, afirmou Black.



O pai recebeu a condenação de seis anos, e a mãe, cinco anos e meio. As identidades dos envolvidos no caso não foram reveladas.