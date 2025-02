Homem esfaqueia jovem em festa e mãe pede para testemunhas apagarem prova

Um homem de 21 anos acusado de esfaquear a cabeça e o pescoço de um adolescente em uma festa na Flórida, Estados Unidos, foi preso junto à sua mãe, que teria tentado induzir testemunhas a apagarem vídeos do ataque. As autoridades não divulgaram o motivo da briga e o estado de saúde da vítima, encaminhada para um hospital da região.



Segundo o portal "Law & Crime", pessoas da festa chamaram a polícia na noite do último sábado (22). A motivação do suspeito, identificado como John Byron Kingkade Jr., não está clara.



Após a prisão, os agentes prenderam a mãe de John, chamada de Krystal, após receberem a informação de que ela pediu às pessoas presentes que deletassem registros das agressões. Ela saiu da cadeia no domingo (23) após pagar uma fiança de U$S 15 mil (cerca de R$ 85 mil), enquanto seu filho permanece detido.



O pai de John, que tem o mesmo nome, também foi preso nesta segunda-feira (17). Durante buscas sobre o caso do esfaqueamento, as autoridades descobriram que ele está enfrentando uma acusação de dirigir com a carteira de motorista suspensa.