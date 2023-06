Polícia busca imagens que possam ajudar na identificação dos assassinos de inspetor penal

Bruno Kilier da Conceição Fernandes, de 35 anos, será sepultado na tarde desta sexta-feira (8), no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. O velório terá início às 14h na capela 1 e o enterro acontecerá às 16h15. Bruno foi Rio - O corpo do inspetor penal, de 35 anos, será sepultado na tarde desta sexta-feira (8), no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. O velório terá início às 14h na capela 1 e o enterro acontecerá às 16h15. Bruno foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (8) , na entrada de um condomínio na Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) faz buscas por câmeras de segurança da região que possam ajudar na identificação dos criminosos envolvidos na ação. Até o momento, os investigadores ainda não sabem a motivação do crime.



O inspetor ficou por dez anos na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e já ocupou o cargo de subdiretor de um dos presídios do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste.



Atualmente, ele trabalhava na Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj). De acordo com o órgão, o homem buscava uma oportunidade fora do sistema penitenciário e apresentou seu currículo com experiências em projetos sociais voltados à área de esporte e lazer.



Formado em Engenharia de Produção, sua requisição foi aprovada há poucos dias após a Suderj avaliar a oportunidade de transferência do servidor para atuar nos equipamentos que fazem atendimento gratuito à população. Bruno estava em processo de integração à equipe.