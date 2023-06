Cidade de Deus é alvo de mais uma operação da Polícia Militar

Rio - O clima na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, voltou a ficar tenso no início da tarde desta sexta-feira (8). Imagens gravadas por moradores mostram que um veículo blindado da Polícia Militar entrou na comunidade por volta das 13h. Segundo a corporação, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam uma ação na comunidade com o objetivo de reprimir a movimentação de criminosos na área de mata. Um suspeito morreu na operação e um fuzil foi apreendido.

De acordo com agentes do Bope, equipes foram atacadas a tiros por criminosos. Houve confronto e, após o fim dos disparos, os policiais encontraram o corpo de um dos suspeitos já sem vida no local da troca de tiros. Com ele os agentes apreenderam um fuzil. A área foi isolada e o terreno preservado para o trabalho da perícia. A ação ainda está em andamento.



Em um outro vídeo que circula nas redes sociais, suspeitos de integrar o tráfico de drogas da comunidade aparecem fechando a Estrada Marechal Miguel Salazar, uma das principais vias que dá acesso à comunidade, com caçambas de lixo. Os suspeitos também atearam fogo em objetos para bloquear o trânsito. O objetivo é prejudicar a passagem dos veículos da polícia na região.

Protestos. pic.twitter.com/iCbjWsWXpA — Alerta de Notícias RJ (@AlertaDnoticias) June 9, 2023 A plataforma Onde Tem Tiro (OTT) registrou um tiroteio às 13h22 na Cidade de Deus, próximo à localidade Karatê. A orientação nos grupos da comunidade é para que moradores evitem circular na região neste momento.

Na manhã de terça-feira (6), a PM também realizou uma operação na Cidade de Deus, onde foram apreendidos entorpecentes. Na ocasião, suspeitos também tentaram bloquear a Estrada Miguel Salazar.