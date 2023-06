Polícia investiga morte de homem a tiros em Realengo

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (9) em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A vítima estava sentada em uma calçada quando recebeu diversos disparos.

O crime aconteceu na Rua Frei Miguel, próximo à Rua Piraquara. Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de homicídio no local e encontraram o homem já sem vida. Informações preliminares apontam que a vítima foi abordada por criminosos que atiraram contra ele.

A área foi isolada e o terreno preservado para trabalho de peritos da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, os agentes já realizaram a perícia e as diligências seguem em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.