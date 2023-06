Suspeito de ser o líder do tráfico de drogas de comunidade de Angra dos Reis é baleado em confronto

Rio - Um homem, apontado como líder do tráfico de drogas de uma comunidade de Angra dos Reis, foi baleado em um confronto com policiais militares na tarde desta sexta-feira (9) no mesmo município, na Costa Verde do Rio. Um segundo suspeito também ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 33° BPM (Angra dos Reis) realizavam policiamento pelo Morro da Glória 1 quando criminosos atiraram contra eles. Houve confronto e dois suspeitos foram atingidos, sendo um deles conhecido como "Biel", apontado como o chefe do tráfico de drogas local.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos suspeitos. Uma pistola calibre 40, um revólver calibre 38, dois rádios comunicadores e drogas foram apreendidas.

A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis), para onde o material foi encaminhado.