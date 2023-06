Polícia Civil investiga assassinato de homem na Feirinha da Pavuna

Rio - Um homem foi assassinado a tiros na Feirinha da Pavuna, na divisa entre o bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio, e São João de Meriti, Baixada Fluminense, noite de sexta-feira (9).

Segundo testemunhas, o crime aconteceu na frente dos comerciantes e clientes que circulavam pela feira, por volta das 21h. Por causa do barulho dos disparos, houve muita correria.

Policiais do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para verificar a ocorrência de homicídio e, ao chegarem no local, encontraram o homem sem vida. O trecho da rua onde aconteceu o crime foi isolado para perícia e a vítima ainda não teve o nome divulgado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Até o momento não há informações sobre a motivação do crime.



A Feirinha da Pavuna fica localizada na saída da estação de metrô do bairro, há mais de 50 anos. O crime aconteceu no interior da Feirinha, no trecho que fica voltado para São João de Meriti.