Assaltantes roubam joalheria em shopping da Zona Oeste

Rio - Três criminosos armados assaltaram uma joalheria no West Shopping, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, por volta das 18h de sexta-feira (9). De acordo com uma funcionária da Meiry Joias, os bandidos renderam o vigilante e os vendedores da loja e roubaram joias das vitrines e do cofre, localizado nos fundos do estabelecimento.



Policiais do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para verificar a ocorrência de roubo, mas ao chegarem no local os criminosos já haviam fugido com os objetos valiosos.



Uma segunda funcionária se apresentou aos policiais como sendo responsável pela joalheria e informou que registraria o crime posteriormente, dispensando os policiais. O crime de roubo foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), que faz buscas pelos ladrões. Imagens das câmeras de segurança do shopping serão analisadas para ajudar nas investigações.



Procurada, a Meiry Joias não informou sobre o valor total das joias roubadas. A reportagem também procurou a administração do West Shopping, mas até o momento não teve retorno. O centro comercial está funcionando normalmente neste sábado (10).