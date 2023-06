Confronto na Taquara termina com morte de mulher que estava sentada em bar

Rio - Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas após serem baleadas na tarde deste sábado (10), na Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. As vítimas estavam sentadas em um bar quando foram atingidas.

Informações preliminares apontam que aconteceu um confronto entre milicianos e traficantes na região. Um miliciano teria tentado extorquir comerciantes e, neste momento, o traficante atirou contra o rival. Na troca de tiros, as vítimas foram atingidas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Jacarepaguá foram acionadas para a Rua Jordão por volta das 13h30 para atender pessoas que foram baleadas. No local, Angélica Marques dos Santos foi encontrada morta e outras três pessoas, ainda sem identificação, feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Além do ataque ao bar, o confronto também deixou marcas em estabelecimentos. Os tiros acertaram a vidraça de uma academia da região.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte de Angélica. As diligências estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

PM reforça policiamento em comunidades da Zona Oeste

Há cerca de seis meses, comunidades da Zona Oeste do Rio vivem um constante clima de guerra devido à invasão de traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram áreas antes dominadas pela milícia. A briga entre milicianos e traficantes na região ainda perdura. Devido a luta por territórios, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil têm intensificado suas atuações na região.

Desde a manhã deste sábado (10), agentes reforçaram o policiamento em algumas comunidades. Equipes atuam no Bateau Mouche, onde na terça-feira (6) um blindado foi incendiado por criminosos, e no Morro do Barão, ambos na Praça Seca. No Tanque e no Morro do Banco, em Itanhangá, também há a presença de um maior número de policiais.

Até o momento, dois homens foram detidos após agentes do Comando de Operações Especiais (COE) encontrarem um espaço com máquinas caça-níqueis no Bateau Mouche.

A região da Praça Seca é apontada, pela plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), como o bairro do Rio que mais registrou confrontos no mês de maio. Segundo o relatório, 19 tiroteios foram contabilizados na área, que vem sofrendo com uma rotina de violência em meio a confrontos entre milicianos e traficantes por disputa de território.