Casal é baleado em confronto com a PM em São Gonçalo

Rio - Um casal foi baleado durante um confronto com policiais militares na tarde deste sábado (10) na RJ-104, altura do bairro Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A dupla teria atirado contra um policial penal e roubado o carro do agente antes de serem feridos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) receberam uma informação que dois suspeitos de roubarem o veículo de um policial penal estariam circulando com o carro pelo bairro de Alcântara.

O crime também aconteceu neste sábado (10), mas em Maricá. O agente foi baleado na ação e os criminosos ainda roubaram o revólver calibre 38 pertencente ao policial. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Depois de receberem a informação, os agentes do 7º BPM encontraram o casal passando pela RJ-104 e tentaram realizar uma abordagem. A corporação informou que os policiais foram recebidos a tiros, o que gerou um confronto.

Os dois suspeitos ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O homem deu entrada em estado grave após receber um tiro na cabeça e foi levado ao centro cirúrgico. Já a mulher tem quadro de saúde estável depois de ficar ferida de raspão.

O veículo e o revólver usado pela dupla foi apreendido. A PM não informou qual delegacia ficou responsável pelo caso. Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.