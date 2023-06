Duas pessoas são presas durante montagem de festa da milícia em São João de Meriti

Rio - Policiais da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) impediram a realização de um evento organizado pela milícia na comunidade do Pau Branco, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na tarde de sábado (10). Na ação, dois organizadores da festa foram presos, sendo um deles com a liberdade recentemente concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Os nomes dos detidos não foram divulgados.

No local, os agentes encontraram tendas sendo montadas, grande quantidade de bebida alcoólica e até banheiros químicos para os convidados da festa.



De acordo com a ocorrência, caixas de whisky, vodka, energéticos, cerveja, água e refrigerante foram apreendidas. O caso foi encaminhado à 64ª DP (São João de Meriti), que investiga quem são os responsáveis pela realização da festa.



